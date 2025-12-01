Valle Brembana | è caos viabilità Sale la protesta

UBIALE CLANEZZO (Bergamo) Sale la protesta di automobilisti, aziende del territorio, cittadini e amministratori per la disastrata situazione viabilistica della Valle Brembana, caratterizzata da code chilometriche con tempi di percorrenza estenuanti. E presto la protesta potrebbe arrivare in piazza, con una grande manifestazione. La situazione del traffico, già difficile, è peggiorata dal 16 novembre quando una frana ha costretto alla chiusura della Ubiale-Clanezzo, utilizzata come alternativa alla statale 470 da centinaia di pendolari brembani. Intanto oggi è previsto il sopralluogo dei tecnici regionali sullo smottamento, ma la messa in sicurezza del versante e quindi la riapertura della strada non sembrano vicine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

