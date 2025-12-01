Valle Brembana | è caos viabilità Sale la protesta
UBIALE CLANEZZO (Bergamo) Sale la protesta di automobilisti, aziende del territorio, cittadini e amministratori per la disastrata situazione viabilistica della Valle Brembana, caratterizzata da code chilometriche con tempi di percorrenza estenuanti. E presto la protesta potrebbe arrivare in piazza, con una grande manifestazione. La situazione del traffico, già difficile, è peggiorata dal 16 novembre quando una frana ha costretto alla chiusura della Ubiale-Clanezzo, utilizzata come alternativa alla statale 470 da centinaia di pendolari brembani. Intanto oggi è previsto il sopralluogo dei tecnici regionali sullo smottamento, ma la messa in sicurezza del versante e quindi la riapertura della strada non sembrano vicine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Complimenti al Comune di San Pellegrino Terme per una presa di posizione chiara e coraggiosa. La lettera del Vicesindaco Milesi è un atto di responsabilità verso la Valle Brembana e i suoi cittadini. Condivido pienamente la convinzione che il prolungame - facebook.com Vai su Facebook
Valle Brembana: è caos viabilità. Sale la protesta - UBIALE CLANEZZO (Bergamo) Sale la protesta di automobilisti, aziende del territorio, cittadini e amministratori per la disastrata situazione viabilistica ... Come scrive ilgiorno.it
Chiusa l’alternativa: viabilità nel caos in Valle Brembana - La frana a Clanezzo ha dirottato migliaia di veicoli sulla 470: anche un’ora per fare 10 chilometri. Segnala ecodibergamo.it
Val Brembana e Valle Imagna, attivi tre nuovi servizi territoriali - Tre nuovi servizi territoriali sono attivi nel Distretto della Val Brembana, Valle Imagna e Villa d’Almé per rispondere ai bisogni delle persone con fragilità, disabilità o patologie croniche: ... Scrive bergamonews.it