Valditara | Anche per il contratto 2025-27 subito aumenti stipendiali Assumeremo prof ogni anno Carta docente entro i primi di febbraio INTERVISTA

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto alle domande di Orizzonte Scuola su contratti, welfare, rispetto del ruolo docente e sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

