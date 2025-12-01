Vaccino antinfluenzale; tre giorni di somministrazione senza prenotazione. In questi giorni si sta registrando un aumento dei casi di influenza, come evidenziano Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e i Pronto Soccorso. Secondo gli esperti nelle prossime settimane la situazione dovrebbe peggiorare, la vaccinazione antinfluenzale è quindi fortemente raccomandata per prevenzione, per proteggere . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Vaccino antinfluenzale, open day senza prenotazione a Bollate, Rho e Corsico