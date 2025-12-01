Vaccini Covid ecco perché considero convincente la tesi degli errori statistici sulla mortalità

E’ stato di recente pubblicato, a firma di ricercatori italiani indipendenti di varie professionalità, un interessante studio intitolato Classification bias and impact of COVID-19 vaccination on all-cause mortality: the case of the Italian Region Emilia-Romagna in cui sono stati presi in esame i dati ufficiali della Regione Emilia Romagna, ottenuti tramite accesso agli atti da uno studio legale e relativi alla mortalità generale e allo stato vaccinale nel periodo dicembre 2020-dicembre 2021. Ritengo quanto emerso di grande interesse in quanto per la prima volta – in un lavoro sottoposto a revisione paritaria – si trova un riscontro nel nostro paese di quanto ipotizzato già nel 2021 dai due matematici inglesi Norman Fenton e Martin Neil in un lavoro rimasto preprint (non pubblicato). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vaccini Covid, ecco perché considero convincente la tesi degli errori statistici sulla mortalità

Scopri altri approfondimenti

VACCINI COVID ED INFLUENZA Se possibile, facciamoli insieme nella stessa seduta. Studio clinico randomizzato in doppio cieco. Vaccini contro COVID ed Influenza somministrati nella stessa seduta (simultanei) vs. Vaccini contro COVID ed Influenza sommi - facebook.com Vai su Facebook

“Dati sulla mortalità post-vaccino covid sono falsati”/ Studio: “Le finestre temporali sono manipolate” - Vaccino covid, i dati ufficiali sulla mortalità sono falsati: secondo uno studio, ne vanno considerati almeno il 20% in più ... Si legge su ilsussidiario.net

Vaccini Covid. Raccomandati per over 60, fragili, operatori sanitari e non solo. Sì a co-somministrazione con l’antinfluenzale. Ecco la circolare del Ministero della Salute - Pubblicate le indicazioni per la campagna nazionale di vaccinazione autunnale e invernale anti COVID- Lo riporta quotidianosanita.it

Vaccini Covid. Ok a Protocollo con i medici di famiglia. Compenso sarà demandato ad accordi regionali. Governo pronto a finanziamento da 60 milioni - Siglata l'intesa tra Governo, Regioni e sindacati per il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione anti Covid. Come scrive quotidianosanita.it

Vaccini Covid: il rapporto Aifa 2023 conferma il profilo di sicurezza - È quanto emerge dal «Rapporto 2023 sulla sorveglianza dei vaccini Covid- Secondo corriere.it

Covid, “vaccini a Rna non aiutano a fermare epidemie virali”/ Studio di Alibardi: “Usare quelli polivalenti” - Covid, il dottor Alibardi mette in dubbio i vaccini a Rna in uno studi: "Non aiutano a fermare epidemie viralo. Riporta ilsussidiario.net

Vaccini anti-Covid, Trump: “Aziende farmaceutiche dimostrino perché hanno funzionato” - Il primo lunedì di settembre è un giorno di festa negli Stati Uniti, visto che ricorre il Labor Day. tg24.sky.it scrive