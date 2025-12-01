Vacca Aism | Charity Dinner per un mondo libero dalla sclerosi multipla
(Adnkronos) – "Le persone con sclerosi multipla ci chiedono di trovare la cura definitiva che cancelli la malattia, affinché un giorno non si sappia nemmeno più che cos'era, realizzando così la nostra visione di un mondo libero dalla sclerosi multipla. Come Aism ci battiamo affinché i diritti delle persone con Sm vengano effettivamente garantiti. Abbiamo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Baturi ai nuovi sacerdoti: «Siate portatori di speranza e della compassione di Cristo» Stamattina, nella Cattedrale di Cagliari, don Davide Ambu, don Samuele Mulliri e don Lorenzo Vacca hanno ricevuto il presbiterato. L’arcivescovo li ha esortati a vivere piena - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca, Aism Charity Dinner Milano: raccolti 180mila euro per la lotta alla sclerosi multipla - Migliorare concretamente la vita delle persone con sclerosi multipla attraverso la ricerca scientifica. Come scrive iltempo.it
Sclerosi multipla, Maya: "Un regalo essere alla Charity Dinner Aism" - Queste serate sono una grande opportunità di aggregazione, di comunità e di condivisione va ... Segnala iltempo.it
Salute: Vacca (Aism), ‘sogniamo mondo libero da sclerosi multipla’ - “Le persone con sclerosi multipla (sm) ci chiedono di trovare la cura definitiva che cancelli la malattia, affinché un giorno non si sappia nemmeno più che cos’era, realizzando così la nostra visione ... Secondo msn.com
Vacca (Aism): Charity Dinner "per un mondo libero dalla sclerosi multipla" - 'Le persone con sclerosi multipla ci chiedono di trovare la cura definitiva che cancelli la malattia, affinché ... Riporta notizie.tiscali.it
Raccolti 85 mila euro alla Charity Dinner di AISM - Una serata di beneficienza per finanziare il fondo in memoria di Ippolita Loscalzo destinato alle forme progressive di sclerosi multipla. Riporta vita.it
Claudia Conte: un successo la Charity Dinner di AISM a Milano - Si è tenuta presso Le Officine del Volo di Milano la Charity Dinner di AISM, una serata all'insegna della solidarietà e della sensibilizzazione, dedicata alla raccolta fondi ... Riporta affaritaliani.it