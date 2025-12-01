La notizia sta ricircolando ora e a ragione vista la sua curiosità. Nel 2015, David Hole stava cercando tesori con il suo metal detector in un parco vicino a Melbourne, in Australia. Quando ha trovato una pietra rossastra pesantissima nell’argilla, ha pensato subito: “Oro!”. La zona dove si trovava è famosa proprio per la corsa all’oro del 1800, quindi sembrava logico. Ma quella roccia era diversa da tutto ciò che aveva mai visto. Impossibile da rompere. Per tre anni ha provato di tutto: seghe, trapani, acido e persino una mazza. Niente da fare. La pietra resisteva a qualsiasi attacco. Nel 2018, curioso ma senza risposte, Hole ha portato il suo misterioso ritrovamento al museo di Melbourne. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Va in spiaggia per trovare oro: torna a casa con un meteorite antico quanto il Sistema Solare (e quasi lo distrugge)