Uso asset russiBelgio a rischio crash

21.00 "I rischi per il Belgio" dall'uso degli asset russi congelati "sono semplici: se la Russia ci porta in tribunale avrà tutte le possibilità di vincere e noi non saremo in grado di rimborsare i 200 mld perché sono l'equivalente di un anno di bilancio federale". Così il ministro degli Esteri belga evidenziando che si tratta di una "spada di Damocle che pende sulla testa"del del Belgio. "Vogliamo evitare di violare il diritto internazionale non basandoci su una decisione giudiziaria, ma sulla volontà politica", ha spiegato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

