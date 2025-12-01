USIM difende i militari esclusi dal corso di filosofia all’Università di Bologna

L’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM) ha espresso la propria solidarietà al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, e a tutti i militari dell’Esercito per il recente episodio che ha visto alcuni allievi dell’Accademia Militare di Modena esclusi dall’iscrizione a un corso di laurea in filosofia presso l’Università di Bologna. Secondo il Rettorato dell’Ateneo, la presenza di una decina di Allievi Ufficiali in un contesto universitario di circa 100.000 studenti potrebbe rischiare di “militarizzare” l’ambiente accademico. Una motivazione che, a giudizio di USIM, appare «incomprensibile e discriminatoria», lesiva dei diritti costituzionali di cittadini italiani che hanno scelto di servire il Paese vestendo la divisa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

