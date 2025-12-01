Uscite cinema dicembre 2025 | horror sequel avatar sponge bob e altro ancora

La fine del 2025 si prepara ad offrire agli appassionati di cinema un calendario ricco di uscite di grande interesse, tra sequel, remake e lavori originali che spaziano tra generi diversi. Di seguito si analizzano le pellicole più attese della stagione di dicembre, con dettagli sulle date d’uscita, trame e cast principali. principali uscite cinematografiche di dicembre 2025. arrivo nelle sale di “Five Nights at Freddy’s 2”. Il sequel del successo del 2023, Five Nights at Freddy’s, sarà disponibile dal 5 dicembre. Diretto da Emma Tammi, il film ambientato un anno dopo il primo capitolo prevede il ritorno di Mike (Josh Hutcherson), Abby (Piper Rubio) e Vanessa (Elizabeth Lail). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Uscite cinema dicembre 2025: horror sequel, avatar, sponge bob e altro ancora

Approfondisci con queste news

Tutte le nuove uscite di questa settimana al Cinema Raffaello! Scopri gli orari dei film in programma su www.cinemaraffaello.it - facebook.com Vai su Facebook

Le uscite nei cinema a dicembre 2025: il calendario completo - Arriviamo verso il Natale son una serie di nuovi film e nuove avventure nei cinema. Secondo tuttotek.it

Film al cinema dicembre 2025: tutte le uscite da vedere - Fervida attesa per Five Nights at Freddy's 2 che ci riporta nell’incubo degli animatronic e per Avatar: fuoco e cenere terzo capitolo della nota saga ... Da lopinionista.it

Sky e NOW, tutte le uscite di dicembre 2025 - Arriva un nuovo mese e Sky e NOW arricchiscono il catalogo con diverse novità. Da today.it

Apple TV, tutte le uscite di dicembre 2025 - Si prosegue il 12 dicembre 2025 con F1: il film, la pellicola sportiva interpretata da Brad Pitt, diretta da Joseph Kosinski e prodotta da Jerry Bruckheimer. Segnala today.it

Prime Video: tutte le novità di dicembre 2025 tra film, serie e speciali - Dicembre porta su Prime Video un catalogo particolarmente ampio, con produzioni Original molto attese e un numero consistente di titoli in arrivo tra cinema, li ... tecnoandroid.it scrive

Gli Imperdibili di Dicembre 2025 – I migliori film e serie in arrivo al cinema ed in TV - L'arrivo delle festività significa più tempo da dedicare a film e serie TV: ecco "Gli Imperdibili" di Dicembre 2025, con i nostri consigli! Secondo 4news.it