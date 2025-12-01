Urania-Juvi Cremona il derby è dei milanesi | decidono i 23 punti di Taylor
Turno di Serie A2 a spezzatino con 3 partite delle 10 posticipate per venire incontro alle formazioni che hanno avuto giocatori impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 con le loro nazionali. Tra chi ha giocato ci sono Urania Milano e Juvi Cremona che sono state impegnate nel derby lombardo dell’Allianz Cloud. Hanno vinto i milanesi per 84-78 cambiando passo nella ripresa dopo aver rincorso la Ferraroni per tutti i primi 25 minuti. Così la Wegreenit prova a scappare via dalla zona retrocessione, arrivando a quota 8 in classifica, a un passo dal gruppone a quota 10 nel quale c’è Cremona. È il 32-15 del terzo periodo ad aver cambiato la partita, con Kevion Taylor miglior giocatore con 23 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, mentre Alessandro Gentile ha finito con 11 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Urania Milano: bella rimonta contro la JuVi Cremona Vai su X
A2 15^A: Urania trascina JuVi in zona play-out oggi sfide pro Ueb - facebook.com Vai su Facebook
Urania-Juvi Cremona, il derby è dei milanesi: decidono i 23 punti di Taylor - Turno di Serie A2 a spezzatino con 3 partite delle 10 posticipate per venire incontro alle formazioni che hanno avuto giocatori impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 con le loro nazionali. Segnala msn.com
Urania Milano domina la ripresa e batte la Juvi Cremona in rimonta - 17) Wegreenit Urania Milano: Kevion Taylor 23 (6/12, ... Riporta basketinside.com
A2 - L'Urania Milano la ribalta nella ripresa: battuta la JuVi Cremona - 10) conquista una vittoria importante nello scontro diretto di fondo classifica contro la JuVi Cremona (5- Da pianetabasket.com