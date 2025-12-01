Turno di Serie A2 a spezzatino con 3 partite delle 10 posticipate per venire incontro alle formazioni che hanno avuto giocatori impegnati nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 con le loro nazionali. Tra chi ha giocato ci sono Urania Milano e Juvi Cremona che sono state impegnate nel derby lombardo dell’Allianz Cloud. Hanno vinto i milanesi per 84-78 cambiando passo nella ripresa dopo aver rincorso la Ferraroni per tutti i primi 25 minuti. Così la Wegreenit prova a scappare via dalla zona retrocessione, arrivando a quota 8 in classifica, a un passo dal gruppone a quota 10 nel quale c’è Cremona. È il 32-15 del terzo periodo ad aver cambiato la partita, con Kevion Taylor miglior giocatore con 23 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, mentre Alessandro Gentile ha finito con 11 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Urania-Juvi Cremona, il derby è dei milanesi: decidono i 23 punti di Taylor