Uomini e Donne Sara sempre più vicina a Jakub | terzo bacio in esterna

Dalle anticipazioni future di Uomini e donne scopriamo che Sara Gaudenzi e Jakub Bakkour sembrano avvicinarsi davvero. Nelle prossime puntate, stando alle registrazioni, saliranno le emozioni: arriverà il loro “terzo bacio” in esterna. La tronista sembrerà guardare con fiducia al corteggiatore che le trasmette più certezze degli altri. Intanto, con Marco Veneselli voleranno parole dure e tensioni. Questo scossone aprirà nuovi scenari nel dating show di Canale 5. Le prossime puntate del trono over, che probabilmente vedremo già a inizio metà dicembre 2025, promettono colpi di scena che faranno discutere. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Sara sempre più vicina a Jakub: terzo bacio in esterna

