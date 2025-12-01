Uomini e Donne puntata del 1 dicembre 2025 | segnalazione e balli travolgenti

Per chi avesse perso la puntata di Uomini e Donne del 1 dicembre 2025, essa si è concentrata sul percorso di Agnese De Pasquale e Roberto Priolo. La segnalazione sul cavaliere, fotografato insieme all’ex dama Francesca, ha acceso il confronto in studio. Dopo un lungo chiarimento, Agnese sceglie di credere alla sua versione e la storia prosegue. Spazio poi a Federico Mastrostefano, travolto dall’energia di Emanuela, e al trono di Sara Gaudenzi, ancora combattuta tra Marco Veneselli e Jakub Bakkour. Uomini e Donne, segnalazione choc su Barbara De Santi Agnese e Roberto, segnalazione chiarita e storia salvata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, puntata del 1 dicembre 2025: segnalazione e balli travolgenti

Altri contenuti sullo stesso argomento

La violenza contro le donne è una responsabilità di tutti: uomini, donne, istituzioni, associazioni, comunità. Cosa puoi fare concretamente? Non minimizzare battute sessiste e frasi che colpevolizzano le vittime. Credere alla parola di chi ti confida una viole - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni Uomini e Donne 1 dicembre: in studio interviene un medico per Gemma Galgani - it apprende in anteprima le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata il 1 dicembre: Tina Cipollari chiama un medico in studio per ... Lo riporta fanpage.it

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1° dicembre 2025/ Agnese e Roberto in crisi, nuova dama per Federico - Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne con una segnalazione su Roberto che mette in crisi Agnese De Pasquale. Riporta ilsussidiario.net

Uomini e Donne, l’opinione della puntata: Emanuela la carica di energia che tutti aspettavano! - Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 1° dicembre 2025 su Canale 5, Emanuela conquista Federico Mastrostefano e il pubblico. Lo riporta msn.com

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma ha una crisi di pianto durante il ballo con Mario, Tina chiama il medico - La dama torinese accoglie Ciro in studio, incuriosita dal suo approccio, ma le emozioni più forti arrivano dalla richiesta di Mario Lenti. Scrive movieplayer.it

Uomini e Donne, anticipazioni 1 dicembre 2025: arriva una segnalazione su Roberto - Uomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 1 dicembre 2025: incomprensioni tra Agnese e Roberto dopo una segnalazione sul cavaliere. Come scrive mondotv24.it

Paura per Gemma Galgani durante la registrazione di Uomini e Donne: «Ho avuto un crollo». Tina Cipollari chiama il medico - Nuovo appuntamento con Uomini e Donne e ancora una volta protagonista assoluta è stata Gemma Galgani. Segnala leggo.it