Uomini e Donne oggi 1 dicembre 2025 Roberta e Alessandro pronti alla convivenza

Nel nuovo appuntamento di oggi con Uomini e Donne il centro della scena è per Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La coppia torna in studio e conferma un rapporto ormai molto solido. Davanti al pubblico, lui le consegna le chiavi di casa come simbolo di una possibile convivenza. Lo studio reagisce con curiosità e domande, mentre si aprono le prime immagini del Trono Classico, dove il percorso di Flavio con Martina e Nicole inizia subito tra emozioni forti e nuove tensioni. Una coppia storica del trono over commuove ancora i fan Roberta e Alessandro tornano al centro dello studio. Fin dal loro ingresso, Roberta e Alessandro vengono accolti da un lungo applauso.

