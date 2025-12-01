Università Sciuto PoliMi | Fondo finanziamento ordinario è inadeguato
Il fondo ordinario per l’Università: “È inadeguato così soprattutto sulla parte del diritto allo studio, visto che noi dobbiamo integrare con fondi nostri. E soprattutto la questione del fatto che noi ogni anno riceviamo il fondo di finanziamento ordinario a settembre dell’anno in corso a cui appartiene, che quindi rende difficile pianificare”. A dirlo è la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, parlando a margine dell’inaugurazione del 163esimo Anno Accademico dell’Ateneo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
