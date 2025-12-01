Università di Bologna rifiuta corso di Filosofia per militari Meloni | Inaccettabile Ma per l' Ateneo nessuno ha negato le iscrizioni Bernini | Si farà

Prima la polemica agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna, poi la risposta della premier Giorgia Meloni. Parlando del rapporto tra accademia e forze armate, il Capo di Stato Maggiore. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Università di Bologna «rifiuta corso di Filosofia per militari». Meloni: «Inaccettabile». Ma per l'Ateneo nessuno ha negato le iscrizioni. Bernini: «Si farà»

Altri contenuti sullo stesso argomento

