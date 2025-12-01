Università di Bologna Meloni furiosa per il corso negato ai militari | Grave e sbagliato

La recente e accesa polemica tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna ha acceso i riflettori su temi cruciali come il ruolo delle Forze Armate, l'autonomia universitaria e la presunta ingerenza ideologica nel mondo accademico. Il fulcro della disputa riguarda la decisione dell'Ateneo bolognese di non accogliere una proposta avanzata dall'Accademia Militare per l'attivazione di un corso di laurea triennale in Filosofia riservato in via esclusiva agli allievi ufficiali dell'Esercito. La dura critica della Presidente del Consiglio. La reazione di Giorgia Meloni è stata immediata e perentoria, definendo la posizione del Dipartimento di Filosofia come un "atto incomprensibile e gravemente sbagliato".

