Union Berlin-Bayern Monaco DFB Pokal mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Comoda vittoria bavarese contro i Kopenicker

Sono rimaste in 16 squadre a giocarsi la DFB Pokal e a chiudere la rassegna degli ottavi di finale scende in campo il Bayern Monaco di Kompany in trasferta contro l’Union Berlin. I kopenicker sono ad oggi l’unica squadra capace di aver bloccato in campionato i bavaresi, con il 2 a 2 prima della sosta che ha pure lasciato un po’ di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Union Berlin-Bayern Monaco (DFB Pokal, mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Comoda vittoria bavarese contro i Kopenicker

