Union Berlin-Bayern Monaco DFB Pokal mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Bavaresi di scena nella capitale

Sono rimaste in 16 squadre a giocarsi la DFB Pokal e a chiudere la rassegna degli ottavi di finale scende in campo il Bayern Monaco di Kompany in trasferta contro l’Union Berlin. I kopenicker sono ad oggi l’unica squadra capace di aver bloccato in campionato i bavaresi, con il 2 a 2 prima della sosta che ha pure lasciato un po’ di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Union Berlin-Bayern Monaco (DFB Pokal, mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi di scena nella capitale

News recenti che potrebbero piacerti

IL BORUSSIA DORTMUND HA MANCATO DI RISPETTO ALL’UNION BERLINO - facebook.com Vai su Facebook

Union Berlino-Bayern Monaco, quote e probabili formazioni: duello tra Ilic e Jackson - Nel Bayern Monaco, Michael Olise si sta imponendo come uno dei giocatori più brillanti nella fase offensiva. it.blastingnews.com scrive

Il Bayern Monaco si ferma a Berlino: pari con l'Union, interrotta la striscia perfetta di 16 vittorie della squadra di Kompany - 2 sul campo dell’Union Berlino: doppietta di Doekhi e goal di Luis Diaz e Kane, prima “non vittoria” della stagione per i bavaresi. Secondo calciomercato.com

Bayern Monaco-Friburgo 6-2: rimonta dei bavaresi che perdevano 2-0. Segnano Kane e Jackson: Leverkusen a -8, Dortmund a -9 - Dopo il pareggio, in extremis contro l’Union Berlino, il Bayern Monaco torna alla vittoria in campionato con un perentorio 6- Scrive eurosport.it

Union Berlino-Bayern Monaco 2-2: gol e highlights - Dopo aver stabilito il record nella storia dei top 5 campionati europei di 16 vittorie nelle prime 16 partite stagionali, il Bayern Monaco non ha vinto per la prima volta nel 2025/26: due volte in ... Segnala sport.sky.it

Bundesliga, Bayern Monaco pari in extremis. Il Leverkusen travolge l’Heidenheim - Cade il Lipsia, frena invece il Borussia Dortmund che rimane terzo ... Secondo msn.com

Union Berlino-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Goretzka dal 1', riscatto Luis Diaz - Prosegue il programma della 10^ giornata di Bundesliga, che ha in Union Berlino- Secondo tuttomercatoweb.com