Un’Imolese anemica rianima il Tropical Il guizzo di Embalo poi poche emozioni
IMOLESE 1 TROPICAL CORIANO 1 IMOLESE: Salgado, Elefante, Bellucci, Mattiolo, Manzoni, Leveh, Embalo (12’ st Rizzi), Ricci, Dragoi (38’ st Macario), Manes (35’ st Karageorgi), Ayari (21’ st Riccardi). A disp. Cipi, Accursi, Rizzi, De Chiara, Vasconcellos, Capozzi. All. Potepan. TROPICAL CORIANO: De Gori, Pungelli, Moricoli, Bellavista, Cannino, Rossi, Carnesecchi, Danieli (30’ st Bartoli), Pacchioni, Pasquini, Barbatosta (30’ st Scarponi). A disp. Pollini, Anastasi, Brisku, Franco, Vinci, Omokaro, Fucci. All. Scardovi. Arbitro: Musumeci di Cassino. Reti: 27’ pt Pacchioni, 35’ pt Embalo. Note: ammoniti Mattiolo e Pungelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it