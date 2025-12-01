UNICEF | allarme HIV nei bambini 200 morti al giorno e progressi a rischio

Il nuovo report UNICEF–UNAIDS avverte: tagli ai finanziamenti minacciano decenni di risultati. Dati 2024: 120.000 bambini contagiati e 75.000 morti per AIDS. In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS (1° dicembre), UNICEF e UNAIDS lanciano il report “Their Future is on the Line: Cost of inaction on HIV for children”, che fotografa una crisi ancora drammatica. Secondo le stime 2024, 120.000 bambini (0-14 anni) hanno contratto l’HIV e altri 75.000 sono morti per cause legate all’AIDS, pari a circa 200 decessi al giorno. Tra gli adolescenti 15-19 anni, 150.000 hanno contratto il virus, e il 66% sono ragazze. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

