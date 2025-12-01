UniBo rifiuta corso ai soldati Meloni categorica | E’ inaccettabile Bernini assicura | Si farà

“Un atto incomprensibile e gravemente sbagliato“. Sono queste le parole con cui il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta la polemica scoppiata a seguito della decisione assunta dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un percorso di studi per i giovani ufficiali dell’Esercito Italiano. La proposta di fatto era attivare un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - UniBo rifiuta corso ai soldati, Meloni categorica: “E’ inaccettabile”. Bernini assicura: “Si farà”

