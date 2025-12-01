Undicimila bottiglie di Cinzano e Campari trovate nel Salernitano | erano state rubate nello stabilimento in Piemonte

L'ingente quantitativo di alcolici è stato rinvenuto dalla Guardia di Finanza in un deposito a Sant'Egidio del Monte Albino: le 11mila bottiglia sono risultate rubate nello stabilimento Campari di Novi Ligure. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Undicimila bottiglie di Cinzano e Campari trovate nel Salernitano: erano state rubate nello stabilimento in Piemonte - Una grossa quantità di alcolici, risultata rubata, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza in un deposito a Sant'Egidio del Monte Albino, nella provincia di Salerno: nello specifico, i militari ... Come scrive fanpage.it

