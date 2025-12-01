S e c’è una certezza nel Principato, è che le tradizioni natalizie si rispettano, ma le dinamiche di coppia dei Grimaldi riescono sempre a rubare la scena anche alle decorazioni più sfarzose. L’accensione ufficiale delle luci di Natale 2025 a Monte Carlo doveva essere una festa di famiglia e così è stato, almeno in apparenza. Alberto e Charlene di Monaco sono arrivati sorridenti in Piazza del Casinò scortati dai gemelli Jacques e Gabriella, veri protagonisti della serata. Tuttavia, quello che è sembrato un quadro perfetto si è sdoppiato nel giro di un’ora: la principessa, compiuto il dovere istituzionale, si è eclissata velocemente, lasciando al marito l’onere (e l’onore) di proseguire la mondanità in solitaria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un'apparizione flash, un look impeccabile abbinato con quello della figlia Gabriella e poi il ritorno immediato a Palazzo