Un' apparizione flash un look impeccabile abbinato con quello della figlia Gabriella e poi il ritorno immediato a Palazzo
S e c'è una certezza nel Principato, è che le tradizioni natalizie si rispettano, ma le dinamiche di coppia dei Grimaldi riescono sempre a rubare la scena anche alle decorazioni più sfarzose. L'accensione ufficiale delle luci di Natale 2025 a Monte Carlo doveva essere una festa di famiglia e così è stato, almeno in apparenza. Alberto e Charlene di Monaco sono arrivati sorridenti in Piazza del Casinò scortati dai gemelli Jacques e Gabriella, veri protagonisti della serata. Tuttavia, quello che è sembrato un quadro perfetto si è sdoppiato nel giro di un'ora: la principessa, compiuto il dovere istituzionale, si è eclissata velocemente, lasciando al marito l'onere (e l'onore) di proseguire la mondanità in solitaria.
