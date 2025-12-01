Un’ambulanza per la Croce Verde Festa con Dominique Piermanni

Ilrestodelcarlino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ambulanza per la Croce Verde. Ieri mattina la sede dell’associazione civitanovese ha ospitato un momento di festa: taglio del nastro e benedizione del nuovo mezzo. L’ambulanza è stata acquistata grazie a un leasing ottenuto attraverso il Banco Marchigiano. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Croce Verde, il dottor Cesare Bartolucci, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del Banco Marchigiano Sandro Palombini, Giovanna Paolone, vedova del maresciallo eroe Sergio Piermanni, i componenti del cda della Croce Verde Francesco Bartolucci, Diego Perrone e Donella Pezzola, numerosi militi e tanti amici dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un8217ambulanza per la croce verde festa con dominique piermanni

© Ilrestodelcarlino.it - Un’ambulanza per la Croce Verde. Festa con Dominique Piermanni

Approfondisci con queste news

un8217ambulanza croce verde festaUn’ambulanza per la Croce Verde. Festa con Dominique Piermanni - Ieri mattina la sede dell’associazione civitanovese ha ospitato un momento di festa: ... Lo riporta msn.com

Croce Verde in festa domani, ecco l’auto in memoria di Gaspari: "Persona speciale di grande valore" - Festa alla Croce Verde di Castelnovo Monti per inaugurare una Citroen Berlingo in memoria del volontario Giuseppe Gaspari, deceduto dopo 30 anni di servizio. Secondo ilrestodelcarlino.it

Festa della Croce verde: "Un grande successo". Ma è allarme per la carenza di volontari - Tre giorni da tutto esaurito per sostenere le attività dell’associazione. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Un8217ambulanza Croce Verde Festa