Un’ambulanza per la Croce Verde Festa con Dominique Piermanni

Una nuova ambulanza per la Croce Verde. Ieri mattina la sede dell’associazione civitanovese ha ospitato un momento di festa: taglio del nastro e benedizione del nuovo mezzo. L’ambulanza è stata acquistata grazie a un leasing ottenuto attraverso il Banco Marchigiano. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Croce Verde, il dottor Cesare Bartolucci, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del Banco Marchigiano Sandro Palombini, Giovanna Paolone, vedova del maresciallo eroe Sergio Piermanni, i componenti del cda della Croce Verde Francesco Bartolucci, Diego Perrone e Donella Pezzola, numerosi militi e tanti amici dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

