Un’ambulanza per la Croce Verde Festa con Dominique Piermanni
Una nuova ambulanza per la Croce Verde. Ieri mattina la sede dell’associazione civitanovese ha ospitato un momento di festa: taglio del nastro e benedizione del nuovo mezzo. L’ambulanza è stata acquistata grazie a un leasing ottenuto attraverso il Banco Marchigiano. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Croce Verde, il dottor Cesare Bartolucci, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del Banco Marchigiano Sandro Palombini, Giovanna Paolone, vedova del maresciallo eroe Sergio Piermanni, i componenti del cda della Croce Verde Francesco Bartolucci, Diego Perrone e Donella Pezzola, numerosi militi e tanti amici dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Non solo emergenza! Sapevi che la Croce Rosa Celeste tiene anche dei corsi di BLSD anche per chi non sale su un'ambulanza quotidianamente? Questa mattina siamo stati alla @polisportivagaregnano1976 per insegnare a tanti ragazzi e ragazze le basi d - facebook.com Vai su Facebook
Un’ambulanza per la Croce Verde. Festa con Dominique Piermanni - Ieri mattina la sede dell’associazione civitanovese ha ospitato un momento di festa: ... Lo riporta msn.com
Croce Verde in festa domani, ecco l’auto in memoria di Gaspari: "Persona speciale di grande valore" - Festa alla Croce Verde di Castelnovo Monti per inaugurare una Citroen Berlingo in memoria del volontario Giuseppe Gaspari, deceduto dopo 30 anni di servizio. Secondo ilrestodelcarlino.it
Festa della Croce verde: "Un grande successo". Ma è allarme per la carenza di volontari - Tre giorni da tutto esaurito per sostenere le attività dell’associazione. Segnala lanazione.it