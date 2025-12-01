L’ Inter U23 pareggia in casa 1-1 contro la Pro Vercelli e muove la propria classifica, riacciuffando i piemontesi dopo un primo tempo chiuso sotto di una rete. La squadra di Vecchi va in svantaggio dopo soli 5’, colpita da una giocata in solitaria di Rutigliano, che col sinistro fulmina Meltrati e manda avanti i suoi. Dopo una prima frazione di sofferenza, i padroni di casa si riorganizzano e al 19’ della ripresa ringraziano anche la Dea bendata. Sul cross di Agbonifo, infatti, è decisiva la sfortunata deviazione di El Bouchataoui alle spalle del proprio portiere per ristabilire la parità. Il subentrato Topalovic va vicino alla rete del possibile sorpasso, ma non trova lo specchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una vittoria e un pareggio per le due seconde squadre. L’Inter U23 si salva con un autogol. Tris della Dea, playoff più vicini