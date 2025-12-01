Una targa per Amilcare Zamorani E a Ferrara la festa con i lettori per i 140 anni del ‘Carlino’
Ferrara, 1 dicembre 2025 – E’ stato proprietario e direttore de il Resto del Carlino dal 1885 al 1905: stiamo parlando dell’avvocato ferrarese Amilcare Zamorani (1845-1907), discendente di una delle più antiche famiglie ebraiche della nostra città, a cui sarà intitolata la sala emeroteca della biblioteca comunale Giorgio Bassani di Barco. I dettagli dell’evento LO SPECIALE: I 140 anni del Resto del Carlino La cerimonia di intitolazione si terrà oggi alle 16:30, esattamente nel giorno in cui - alle 18 al Ridotto del teatro comunale ’Abbado’ - si svolgerà la festa per i 140 anni della nostra testata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
