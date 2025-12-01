Una settimana da Dea Fiorentina come l’Eintracht Palladino fa Viola il passato

di Fabrizio Carcano BERGAMO L’ Atalanta riprende a volare, la Fiorentina affonda. La Dea torna a vincere in campionato dopo settanta giorni e inanella il secondo successo consecutivo nella settimana della sua piena ripartenza, targata Palladino. Mercoledì il 3-0 a Francoforte, ieri pomeriggio alla New Balance Arena la vittoria per 2-0 contro la Fiorentina ultima in classifica: in una settimana due successi, cinque gol segnati e zero incassati. La crisi è alle spalle per una Dea che ora punta a un filotto per risalire rapidamente in classifica: sabato la trasferta a Verona, poi il Cagliari in casa e a seguire la trasferta in casa del Genoa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

