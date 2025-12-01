Una ricciola di oltre 14 chili battuta all' asta per 22mila euro in Giappone

Prezzo record in Giappone per una ricciola di qualità pregiata all'asta inaugurale della stagione a Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa, la stessa colpita dal terremoto devastante di inizio 2024. L'esemplare, del peso di 14,5 chilogrammi, raccontano i media locali, ha eguagliato il primato stabilito nel 2022 pari a 4 milioni di yen (22.100 euro); un segnale simbolico di speranza e rinascita.

