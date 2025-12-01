Una ricciola di oltre 14 chili battuta all' asta per 22mila euro in Giappone

Feedpress.me | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prezzo record in Giappone per una ricciola di qualità pregiata all’asta inaugurale della stagione a Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa, la stessa colpita dal terremoto devastante di inizio 2024. L’esemplare, del peso di 14,5 chilogrammi, raccontano i media locali, ha eguagliato il primato stabilito nel 2022 pari a 4 milioni di yen (22.100 euro); un segnale simbolico di speranza e rinascita. 🔗 Leggi su Feedpress.me

una ricciola di oltre 14 chili battuta all asta per 22mila euro in giappone

© Feedpress.me - Una ricciola di oltre 14 chili battuta all'asta per 22mila euro in Giappone

Argomenti simili trattati di recente

ricciola oltre 14 chiliUna ricciola di oltre 14 chili battuta all'asta per 22mila euro in Giappone - Prezzo record in Giappone per una ricciola di qualità pregiata all’asta inaugurale della stagione a Kanazawa, nella prefettura di Ishikawa, la stessa colpita dal terremoto devastante di inizio 2024. Riporta msn.com

Ricciola di oltre 50 chili pescata in mare con una canna da fondo: per tirarla fuori dalla barca sono dovuti intervenuti i rinforzi - Questa mattina tra Tricase porto e Marina Serra, nelle acque del Salento, tre giovani pescatori del posto hanno avuto una ... Si legge su ilgazzettino.it

Ricciola gigante da oltre 50 kg pescata nel mare del Salento: è un record - Pesca miracolosa nelle acque del Salento, tra Tricase Porto e Marina Serra: tre giovani pescatori hanno fatto una cattura straordinaria, una ricciola da record, lunga 1,5 metri e dal peso superiore ai ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ricciola Oltre 14 Chili