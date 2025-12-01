Una mostra celebra Marina Abramovi? e Ulay | l’arte totale di una coppia irripetibile

«Era meraviglioso, carismatico, interessante, sexy e molto complicato»: un’emozionata Marina Abramovi? inizia così il racconto del suo incontro di arte e di vita con Ulay, compagno e partner di lavoro per oltre 12 anni, a margine dell’inaugurazione di ART VITAL – 12 Years of Ulay Marina Abramovi?, la grande mostra che la Cukrarna Gallery di Lubiana dedica ad una delle coppie più iconiche della storia dell’arte. Non potrebbe essere diversamente. Perché questa non è una mostra di opere d’arte come le altre, ma il racconto di un pezzo di vita, di una relazione iper-travagliata, iper-conosciuta, su cui tanto si è scritto e tanto ancora si dirà. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Una mostra celebra Marina Abramovi? e Ulay: l’arte totale di una coppia irripetibile

