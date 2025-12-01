Una battaglia che dura nel Tempo
Mi verrebbe da dire che ho fatto il mio. Tempo, ma non è così. Non l'ho fatto io, oggi saluto una redazione di fuoriclasse, qui come nei Corrieri di Viterbo e Rieti, che mi ha insegnato molto in questi quasi due anni in cui ho avuto l'onore di guidare il quotidiano storico di Roma con la massima libertà che dal primo giorno la famiglia Angelucci, che mi ha chiamato a questo incarico, mi aveva consegnato come valore fondante del nostro giornale. E noi ci abbiamo provato, con la forza che Il Tempo ha costruito e conservato in questi 80 anni di storia. Ottant'anni che abbiamo festeggiato come il compleanno di Roma, perché mai ho incontrato un romano che non mi abbia detto di avere un legame con il quotidiano di piazza Colonna. 🔗 Leggi su Iltempo.it
