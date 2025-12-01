Un viaggio da Avatar ad Avengers | il listino dei grandi appuntamenti Disney

Il ritorno a Pandora dà il via a un anno che passando per la grande animazione di Toy Story 5 ci porta fino al ritorno degli Avengers. Come quasi ogni anno, arriviamo a Sorrento sull'onda della buona risposta di pubblico al Classico Disney del momento e se lo scorso anno era stato Oceania 2, è ora il sequel di Zootropolis ad aprire il cammino verso un Natale che ci aspettiamo di successo. E non è una speranza vana, perché è proprio Disney che ce lo assicura portando in sala in tutto il mondo Avatar 3, uno dei colpi sicuro di queste festività, dalla probabile coda lunga che segnerà anche il primo grande successo di un 2026 in cui la stessa Disney avrà molto da dire e proporre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

