Un uomo è stato ucciso da una leonessa in uno zoo | le terribili immagini sono già virali
Un uomo entra nel recinto di una leonessa allo zoo brasiliano di Bica e viene ucciso. Le immagini mostrano l'intera sequenza dell'attacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
