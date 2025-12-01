Un uomo è stato ucciso da una leonessa in uno zoo | le terribili immagini sono già virali

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo entra nel recinto di una leonessa allo zoo brasiliano di Bica e viene ucciso. Le immagini mostrano l'intera sequenza dell'attacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Omicidio nella notte: uomo ucciso a coltellate - Un uomo, molto probabilmente un cittadino senegalese, &#232; stato ucciso la scorsa notte a Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, con alcune coltellate. quotidianodipuglia.it scrive

Travolto e ucciso da un suv in un parcheggio, morto un uomo: “È stato schiacciato contro una colonna” - Nel corso di questo pomeriggio, venerdì 26 settembre, un uomo di 48 anni &#232; stato travolto e ucciso da un Suv in un parcheggio a Monzambano, un comune in provincia di Mantova. Lo riporta fanpage.it

Uomo ucciso a coltellate in strada a Roma, un fermato - Un uomo &#232; stato ucciso a coltellate stamattina a Roma. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Uomo 232 Stato Ucciso