Un tradimento onesto
L’ho conosciuta per lavoro. Non siamo nella stessa azienda ma ci capita di seguire progetti comuni. In realtà l’ho frequentata, sempre sporadicamente, per anni. Poi una sera in cui saremmo dovuti andare a cena in gruppo, alla fine ci siamo trovati da soli. E lì è accaduto l’imponderabile. Abbiamo parlato, scherzato, riso per ore e io improvvisamente “l’ho vista”. Ripeto: la conoscevo da anni, ma non l’avevo mai vista. Quella sera mi sono sentito mortalmente in colpa perché malgrado a casa abbia una moglie e un figlio, guardando negli occhi la mia commensale mi sono trovato a pensare: “Dannazione, è lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Borrelli “risponde” a Josi dopo il tradimento elettorale: “Presi in giro con atteggiamenti falsi” Dopo la giravolta elettorale in cambio di una candidatura alle politiche con il PD... - facebook.com Vai su Facebook
Un tradimento "onesto" - Per sfoghi, consigli e persino per pessimi esempi, scrivetemi all'indirizzo: postadelcuore@ilgiornale. Segnala msn.com
Come finisce “Tradimento”? La spiegazione del finale - Guzide, donna forte ma segnata dalle ferite, ha affrontato la realtà con coraggio, cercando di ricostruire se stessa e la propria vita senza mai arrendersi. Da sorrisi.com
Come finisce Tradimento e qual è la spiegazione del finale - La serie turca Tradimento (Aldatmak nel titolo originale) arriva al suo atteso epilogo in Italia venerdì 28 novembre su Canale 5, chiudendo il cerchio sulle tormentate vicende della giudice Guzide ... Segnala tag24.it