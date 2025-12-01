Un tetto sicuro riscaldamento coperte vestiti caldi cibo e medicine | migliaia di famiglie stanno affrontando temperature gelide senza ciò che per noi è scontato
M ai come quest’anno, con i governi che riducono drasticamente il loro sostegno alle organizzazioni umanitarie, è fondamentale richiamare l’attenzione di tutti sull’ Emergenza inverno che stanno affrontando milioni di rifugiati nel mondo. Servono urgentemente risorse per riparare case bombardate, isolare abitazioni, fornire calore e coperte a bambini e anziani, garantire medicine e cibo caldo. Si unisce all’appello di Unhcr l’attrice Cate Blanchett: l’obiettivo è raccogliere fondi per fornire subito aiuti salvavita. Leggi anche › Greta Scarano e UNHCR per “L’inverno più difficile” dei rifugiati L’appello di Cate Blanchett per Unhcr: «Aiutiamo i rifugiati a superare l’inverno». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
Quando pensi alla cameretta dei più piccoli, immagini un rifugio sicuro, luminoso e pieno di vita. Grazie alle soluzioni FAKRO, puoi trasformare uno spazio qualunque in un ambiente da sogno: la luce naturale che filtra dal tetto, le linee pulite e un’atmosfera - facebook.com Vai su Facebook