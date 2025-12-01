Nicola Pietrangeli, scomparso il 1° dicembre 2025 all’età di 92 anni dopo una lunga malattia, non è stato soltanto uno dei più grandi nomi del tennis italiano. Dietro le imprese sportive, dietro l’immagine elegante che ha accompagnato la sua carriera, c’era un uomo che ha conosciuto amori importanti, dolori profondi e una famiglia che, nonostante tutto, ha cercato di proteggere dal clamore mediatico. Pur essendo spesso definito un “ playboy ”, un’etichetta che non gli è mai piaciuta (" Quell’abito me l’hanno cucito addosso gli altri ", ripeteva), Pietrangeli ha sempre raccontato la sua vita sentimentale con sincerità: quattro sono state le donne che hanno segnato davvero la sua storia personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un solo matrimonio, l'amore con Licia Colò, i figli: la vita privata di Pietrangeli