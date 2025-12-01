Un solo matrimonio l' amore con Licia Colò i figli | la vita privata di Pietrangeli
Nicola Pietrangeli, scomparso il 1° dicembre 2025 all’età di 92 anni dopo una lunga malattia, non è stato soltanto uno dei più grandi nomi del tennis italiano. Dietro le imprese sportive, dietro l’immagine elegante che ha accompagnato la sua carriera, c’era un uomo che ha conosciuto amori importanti, dolori profondi e una famiglia che, nonostante tutto, ha cercato di proteggere dal clamore mediatico. Pur essendo spesso definito un “ playboy ”, un’etichetta che non gli è mai piaciuta (" Quell’abito me l’hanno cucito addosso gli altri ", ripeteva), Pietrangeli ha sempre raccontato la sua vita sentimentale con sincerità: quattro sono state le donne che hanno segnato davvero la sua storia personale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
Hanno riutilizzato un vecchio anello di matrimonio e lo hanno trasformato in un simbolo di amore duraturo. La loro storia è iniziata nel 1983 sul set di Blood Simple, quando Frances McDormand è venuta per un'audizione e ha quasi saltato il richiamo — ma è t - facebook.com Vai su Facebook
Amore e fedeltà: la nota del Vaticano su matrimonio e monogamia Vai su X
Nicola Pietrangeli, gli amori: la moglie Susanna (madre dei suoi 3 figli) e l'amore da favola con Licia Colò: «E' stato il mio più grande rimpianto» - Nicola Pietrangeli, l'icona del tennis morto oggi a 92 anni, si è innamorato di quattro donne importanti nella sua vita. Come scrive msn.com
Nicola Pietrangeli e la sua storia d’amore con Licia Colò: “Il mio rimpianto più grande” - Un amore sincero e complesso, quello tra Pietrangeli e Licia Colò: una relazione ricca di aneddoti e significativa negli anni successivi ... msn.com scrive
Nicola Pietrangeli, dai tre figli all'amore con Licia Colò: la vita privata del campione - All'età di 92 anni è morto Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. msn.com scrive