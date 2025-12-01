Un rigore per tempo l' Audace vince ancora e aggancia la zona playoff
Il periodo di grave crisi è ormai un lontano ricordo. Da circa un mese c'è un altro Cerignola, che segna e non subisce gol. Ma, soprattutto, che vince e scala la classifica. La squadra di Maiuri prosegue anche a Latina il suo momento positivo, conquistando il quarto successo consecutivo. Sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
SCANDALO AL VAR: E POI DICONO CHE È TUTTO REGOLARE… Dopo il rigore negato alla Lazio, nemmeno il tempo di rivedere l’azione e già le truppe cammellate del potere mediatico si sono riversate per giustificare l’ingiustificabile. Si continua a parlar - facebook.com Vai su Facebook
Youth League, Atletico Madrid-Inter 4-1 L'Inter gioca in 10 uomini 85 minuti più recupero, resiste un tempo e chiude 1-1 al 45' grazie al rigore di Iddrissou (che ne sbaglia un altro sul punteggio di 1-0). Ma poi crolla alla distanza. Finisce 4-1 per i Colchoneros, i Vai su X
Il Torino si sveglia tardi e sbaglia un rigore, il Lecce vince 2-1 - LECCE (ITALPRESS) – Il Lecce torna al successo dopo quasi un mese (e per la prima volta in casa in questa stagione), il Torino parte malissimo ... Segnala iltempo.it
L'Atalanta vince 0-3 contro il Torino, la reazione dopo Parigi: altro rigore parato da Carnesecchi - Due infortuni in mezzora e tre gol in otto minuti nel primo tempo, secondo rigore parato nel giro di quattro giorni da Carnesecchi e ritorno di Lookman in campo dopo quattro mesi nel secondo tempo. Si legge su bergamo.corriere.it