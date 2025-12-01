Un progetto per le scuole Come aderire

La città con il verde pubblico e le infrastrutture che vorrebbero i bambini prosegue il suo viaggio, attraverso i racconti, le filastrocche, le poesie e i disegni dei bambini. Il 28 novembre è uscita la pagina della scuola elementare Salvo D’Acquisto di Tavola, oggi è il turno della scuola elementare Borgonuovo. “ La città coi miei occhi “ è un progetto promosso dal Comune di Prato e da La Nazione, col sostegno di Conad, per dare voce, per la prima volta, ai bambini e alle bambine delle scuole elementari. E’ nato per far riflettere su come costruire la città che i bambini vorrebbero e per scoprire insieme l’importanza degli alberi e della natura, per avere una città più verde, pulita e amica delle persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un progetto per le scuole. Come aderire

