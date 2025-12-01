Un posto al sole | una testimonianza mette nei guai la famiglia Gagliotti

Alice torna a Napoli e finalmente si rivede con Vinicio. Ma proprio durante il primo incontro (ovviamente al caffè Vulcano) passa alla radio l’intervista di Michele a Espedito, che racconta tutto ciò che hanno dovuto passare con i Gagliotti e con quali minacce gli hanno tolto il caseificio. Mariella infatti ha convinto i cugini a parlare e a rivelare tutto a radio Golfo. Creando così un danno di immagine alla famiglia. Mentre però Alice dice al ragazzo che loro non devono litigare per le vicende delle loro famiglie, Vinicio non riesce a distaccarsi dal fratello, nonostante Gennaro continui a trattarlo male, e nonostante ormai abbia del tutto riacquistato la vista, anche se finge di essere ancora cieco per tenere Roberto in pugno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un posto al sole: una testimonianza mette nei guai la famiglia Gagliotti

