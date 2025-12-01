Un Posto al Sole anticipazioni 2 dicembre | Marina alle prese con una decisione difficile contro Gagliotti
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole. Come ogni sera infatti, l'amata soap torna nelle case degli italiani dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di martedì 2 dicembre Renato farà un ultimo tentativo per convincere Raffaele a rimanere, mentre Marina dovrà prendere una decisione molto difficile. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Chiara Petrone è tornata a Napoli, così Roberto e Marina si sono affrettati a muoversi prima che Gennaro Gagliotti potesse approfittare del ritorno della sua alleata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
