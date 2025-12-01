Un Poster per la Pace ecco i premiati | gli elaborati vincitori alla selezione nazionale

Sabato il salone comunale ha ospitato le premiazioni del concorso ‘Un Poster per la Pace’ organizzata dal Lions Club Forlì Host. Negli interventi, che hanno preceduto la consegna dei premi e degli attestati ai vincitori e ai segnalati, Fiorella Maria Mangione, presidente del Forlì Host, Angelica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Si è concluso il concorso "Peace Poster - un poster per la pace" promosso dal Lions Club. Gli alunni e le alunne della scuola secondaria di I grado hanno creato, sotto la guida della prof.ssa Buracchi, poster che rappresentassero la loro idea di pace da contra - facebook.com Vai su Facebook

Concorso Lions ’Poster per Ia Pace’. Premiati i cinque studenti vincitori - Un evento carico di significato e simbolismo si è svolto al Royal Hotel, quando sono stati presentati i cinque giovani talenti che si sono distinti nel concorso del Poster della Pace - Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Poster per la pace. Studenti del Pio XII premiati dal Lions - Questo lo scopo di "Un poster per la pace", il concorso internazionale promosso dal Lions Club ... Da ilgiorno.it

Un poster per la pace, premiato Tommaso - Grandi emozioni sabato scorso al Centro tecnico federale di Coverciano per la premiazione di Tommaso Begliomini, vincitore del concorso "Un poster per la pace" per la Toscana, anno 2024- Scrive lanazione.it