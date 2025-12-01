Un piano per l’accoglienza Contro l’emergenza freddo

Scatta oggi e durerà fino al 31 marzo il piano studiato dal Comune della Spezia e dalla Caritas Diocesana per far fronte all’ emergenza freddo. La Locanda il Samaritano, il presidio per l’ ospitalità notturna di Caritas in via XV giugno a Pegazzano, operativo tutto l’anno, viene ampliato durante l’inverno per accogliere fino a 27 persone senza dimora. Caritas mette inoltre a disposizione ulteriori posti letto per le donne senza dimora presso la Comunità dell’Orto di via Brugnato. L’inserimento nelle strutture avviene attraverso il Centro di ascolto di via Don Minzoni, fino ad esaurimento posti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un piano per l’accoglienza. Contro l’emergenza freddo

