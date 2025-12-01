Un pezzo unico della storia delle nozze reali sarà messo all' asta in Danimarca

( a skanews) – Una rara magnum di Dom Pérignon Vintage 1961, servita alle nozze di Lady Diana con il Principe di Galles nel 1981, sarà messa all’asta l’11 dicembre in Danimarca. «Per questa bottiglia fu creata anche un’etichetta speciale. Si dice che esistano solo dodici magnum, e questa è una di quelle», ha spiegato Thomas Rosendahl Andersen, responsabile del reparto vini della casa d’aste danese Bruun Rasmussen. Secondo lui, la bottiglia, attualmente conservata nella cantina della casa prima di essere presentata al pubblico a partire dal 4 dicembre, potrebbe attrarre sia gli appassionati di vino che i collezionisti desiderosi di cimeli reali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

