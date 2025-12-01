A leggere i dati verrebbe da sorridere: negli ultimi due anni, le amministrazioni centrali e locali che hanno aderito al cloud di Stato del Polo strategico nazionale sono state 456. Se prima erano 120, oggi sono 576, ovvero 211 PA centrali, 221 PA locali e 144 tra Asl e aziende ospedaliere. I contratti chiusi, scrive Il Sole 24 Ore, hanno una durata di dieci anni e ammontano a 3,6 miliardi di euro. Un bel numero, che dimostra come la Pubblica Amministrazione stia recependo la Strategia nazionale emanata dal governo di Giorgia Meloni. L’obiettivo dichiarato è di svecchiare la macchina burocratica italiana, tradizionalmente nota per la sua farraginosità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un obiettivo, diversi approcci. Sul cloud l’Ue va sparsa (guardare l’Italia)