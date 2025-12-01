Un nuovo inizio per la famiglia nel bosco | Nathan accolto nella sua nuova casa tra sorrisi e pasta fatta a mano

Si è presentato con passo timido ma occhi finalmente un po' più sereni. Dopo settimane di incertezze, paure e attese infinite, Nathan Trevallion ha varcato la soglia della casa che cambierà – almeno per ora – il destino della sua famiglia. Ad accoglierlo non solo mura calde e un tetto stabile, ma il profumo della pasta fatta a mano, il sorriso franco del ristoratore Armando Carusi e quello affettuoso della figlia Leonora, che per primi hanno deciso di tendere una mano quando la storia della "famiglia nel bosco" ha scosso l'Italia. Non era un trasloco qualsiasi. Era il simbolo di un ritorno alla normalità, di un gesto di fiducia reciproca che ha ridato fiato alle speranze di un padre che, oggi più che mai, attende solo una cosa: riabbracciare i suoi tre figli.

