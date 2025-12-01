Un numero di telefono presente nel primo episodio di Stranger Things 5 sta sconvolgendo i fan Ecco cosa succede quando lo si compone

Amica.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciamolo subito: i fratelli Duffer sono dei geni. Non solo hanno creato una delle serie più amate del decennio. Ma continuano a stupire con dettagli che vanno ben oltre lo schermo. L’ultimo colpo? Un numero di telefono nascosto nella quinta stagione di Stranger Things che non solo è reale, ma catapulta direttamente nell’universo della serie. E quando lo si chiama, è garantito un brivido lungo la schiena. Un post su Threads e l’inizio della caccia al tesoro. Tutto è partito da un post su Threads il 27 novembre. L’utente @terabear14 ha condiviso uno screenshot del primo episodio della quinta stagione. 🔗 Leggi su Amica.it

un numero di telefono presente nel primo episodio di stranger things 5 sta sconvolgendo i fan ecco cosa succede quando lo si compone

© Amica.it - Un numero di telefono presente nel primo episodio di "Stranger Things 5" sta sconvolgendo i fan. Ecco cosa succede quando lo si compone

News recenti che potrebbero piacerti

Piqué dà il suo numero di telefono sui social, il primo che lo chiama è un tifoso del Real - Gerard Piqué è uno dei difensori più forti nel mondo, gioca nel Barcellona, ha vinto tantissimo, vuole continuare a farlo, ma pensa già a quello che sarà il suo dopo calcio. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Numero Telefono Presente Primo