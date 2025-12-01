Ogni anno, quando dicembre si avvicina, la vita nelle case comincia a cambiare ritmo. Le giornate più corte sembrano invitare a trascorrere più tempo insieme e i più piccoli avvertono che sta per accadere qualcosa di speciale. Natale, per molte famiglie, è diventato una festa sempre meno legata al significato religioso originario e sempre più immersa in una dimensione commerciale, fatta di corse, acquisti e immagini scintillanti che si rincorrono ovunque. Eppure non c’è bisogno di essere religiosi per celebrare l’avvento: si tratta di riconoscere un ritmo dell’anno, un tempo di attesa, la speranza nella festa che arriva e – molto spesso – un’occasione preziosa di momenti condivisi in famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un Natale da progettare insieme