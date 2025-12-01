Un Natale da progettare insieme
Ogni anno, quando dicembre si avvicina, la vita nelle case comincia a cambiare ritmo. Le giornate più corte sembrano invitare a trascorrere più tempo insieme e i più piccoli avvertono che sta per accadere qualcosa di speciale. Natale, per molte famiglie, è diventato una festa sempre meno legata al significato religioso originario e sempre più immersa in una dimensione commerciale, fatta di corse, acquisti e immagini scintillanti che si rincorrono ovunque. Eppure non c’è bisogno di essere religiosi per celebrare l’avvento: si tratta di riconoscere un ritmo dell’anno, un tempo di attesa, la speranza nella festa che arriva e – molto spesso – un’occasione preziosa di momenti condivisi in famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Natale è alle porte e la magia della luce è pronta a trasformare le piazze d’Italia. È il momento di accendere le emozioni: affidati a chi da anni illumina la bellezza dei luoghi pubblici. Meta Lux. La luce che racconta il Natale. Contattaci per progettare insie - facebook.com Vai su Facebook
Un Natale da progettare insieme - “Design a Natale” dialoga con il mondo del design: piccoli oggetti reali e riconoscibili, spesso vincitori del Compasso d’Oro, ispirano i bambini lungo le pagine, mostrando come “avrebbero fatto i ... Da ilgiornale.it
Migliaia centrini per albero Natale guinness fatto ad uncinetto - E' da guinness dei primati l'albero di Natale realizzato ad Orta di Atella, nel Casertano, cucendo insieme 12mila centrini fatti ad uncinetto . ansa.it scrive
“Insieme a Natale: convivialità che costruisce pace”, la campagna di Natale di Villa Pettini - Arezzo, 1 dicembre 2025 – “Insieme a Natale: convivialità che costruisce pace”, la Campagna di Natale di Villa Pettini. Si legge su msn.com
Monza accende la magia delle feste: inaugurato il Villaggio di “Natale Insieme 2025” - labirinto di meraviglie: luci, musica, giochi, spettacoli e sapori unici per rendere il Natale una festa per grandi e piccoli, da vivere i ... Si legge su mbnews.it
Roma diventa la capitale del Natale, Christmas World torna a Villa Borghese - Dal 29 novembre 2025 all’ 11 gennaio 2026, Christmas World torna a Villa Borghese con un’edizione ancora più sorprendente, coinvolgente e ricca di contenuti inediti. Secondo tg24.sky.it
Christmas Dreams, la magia del Natale si accende a Nola - Fino al 6 gennaio la struttura progettata da Renzo Piano si trasforma in un grande villaggio natalizio, un luogo dove ... Come scrive napolitoday.it