Milano, 1 dicembre 2025 – Un tir con targa spagnola attraversa la zona Garibaldi nel pomeriggio di martedì 25 novembre. I carabinieri della Compagnia Duomo, in servizio nella zona per i consueti controlli anti furti nell'area che ruota attorno allo scalo ferroviario, trovano sospetto il passaggio di quell'autoarticolato in pieno centro e decidono di pedinarlo. Inizia così un'i ndagine lampo che si concluderà la notte successiva c on quattro arrestati a San Vittore e il sequestro di 348 chili di hashish e altro materiale ( pistole, magliette con la scritta "Polizia", manette e lampeggiante ) che fa pensare a una banda attiva sia nel traffico di stupefacenti che nella commissione di rapine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un montagna di hashish in un tir in arrivo dalla Spagna: quattro arrestati