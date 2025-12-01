Un ragazzo è morta su un campetto di basket nel 2017 e una madre che lo ricorda con un girasole ogni giorno. Poi quel girasole ha cominciato a essere strappato, La città risponde e riempie il campo di fiori gialli. Storia di una «rivoluzione gentile» contro l'indifferenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un mare di girasoli invade via Dezza a Milano contro l'indifferenza. La madre di Alessandro morto su quel campetto: «Nel nome di mio figlio ritroviamo l'umanità»