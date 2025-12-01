Un mare di girasoli invade via Dezza a Milano contro l' indifferenza La madre di Alessandro morto su quel campetto | Nel nome di mio figlio ritroviamo l' umanità
Un ragazzo è morta su un campetto di basket nel 2017 e una madre che lo ricorda con un girasole ogni giorno. Poi quel girasole ha cominciato a essere strappato, La città risponde e riempie il campo di fiori gialli. Storia di una «rivoluzione gentile» contro l'indifferenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Andrea Cherchi. . Da una lettera inviata dalla famiglia a @corrieremilano è nato un momento meraviglioso per Milano. Sabato 29 novembre 2025 al campo di basket di via Dezza a Milano, un mare di gente e un mare di girasoli per Alessandro. - facebook.com Vai su Facebook
La storia che commuove Milano: un mare di girasoli invade il campo da basket per ricordare Alessandro - Poi quando quel girasole viene strappato in un atto di vandalismo, la città risponde: e riempie il c ... Come scrive vanityfair.it
Un mare di girasoli al campetto di via Dezza. I genitori di Alex: “Le brave persone possono vincere contro ogni forma di male" - Milano, giornata del ricordo al campo da basket dove nel 2017 il 15enne è morto per un malore mentre giocava sotto canestro. Scrive msn.com
Mare di girasoli per Alessandro: il ricordo nel campo milanese di via Dezza. Video - Bellissimo pomeriggio di riflessione e condivisione nel playground milanese di via Dezza, dove tantissime persone si sono ritrovate per ricordare Alessandro Meszley, 15enne scomparso all'improvviso ot ... Scrive sport.sky.it