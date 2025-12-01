Un maestro per Samir | semi di speranza nella Siria in guerra

In Un maestro per Samir. Storie di rinascita dalla Siria devastata Andrea Avveduto porta il lettore dentro un Paese che da quattordici anni sembra non avere più parole, solo macerie. E invece, capitolo dopo capitolo, scopriamo che tra quelle crepe la vita continua a farsi strada. Il libro, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana (192 pagine, prefazione di Andrea Tornielli), raccoglie una serie di storie nate dagli incontri dell’autore lungo gli anni di viaggio in Siria come responsabile comunicazione di Pro Terra Sancta. Samir, il ragazzo abbandonato dal padre e partito in cerca di un futuro migliore; Myriam, madre rimasta senza figli per un missile cieco; Basel, il frate che si offre al posto di un condannato; Omar, il ciabattino di Aleppo che non ha mai messo piede in una scuola: sono volti concreti, non personaggi costruiti a tavolino. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - “Un maestro per Samir”: semi di speranza nella Siria in guerra

