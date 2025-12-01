Un intero Paese fermo sotto processo
Quando un fatto accade una volta è un episodio. Quando accade due volte è una coincidenza. Quando si ripete tre volte, non è più una statistica: è un sistema. Negli ultimi mesi l'Italia ha visto tre vicende simboliche trasformarsi da grandi occasioni nazionali in campi minati giudiziari. A Milano, sotto inchiesta finiscono alcuni dei più noti architetti e operatori immobiliari che hanno letteralmente cambiato il volto della città, rendendola finalmente competitiva sul piano internazionale. Sul Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti interviene contro l'impulso politico di Matteo Salvini, che rivendica la necessità di recuperare decenni perduti in infrastrutture e visione strategica, e l'opera viene di fatto nuovamente sospesa o rallentata sotto il peso degli atti e dei rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
